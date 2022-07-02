Аккра, , 02:09 — REGNUM Власти Ганы проведут переговоры с Международным валютным фондом (МВФ) о финансовой помощи этой стране, сообщили в пресс-службе ганского правительства.

МВФ AgnosticPreachersKid

1 июля руководство республики обратилось к учреждению с соответствующей просьбой. На такой шаг правительство Ганы пошло из-за волны протестов населения, вызванной экономическим кризисом.

До этого власти страны, которая является крупнейшим производителем золота, какао и нефти, отвергали подобную идею. Переговоры правительства и властей должны состояться «в ближайшие недели».

Как сообщало ИА REGNUM, в конце июня в столице Ганы Аккре прошла демонстрация, которая переросла в столкновения с силовиками и закончилась разгоном протестующих. В результате стычек пострадали 12 полицейских. Кроме того, несколько автомобилей полиции получили повреждения.

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