Урумчи, Китай, , 02:07 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 5,1 зафиксировали сейсмологи на территории Синьцзян-Уйгурском автономном районе Китая, сообщает китайский сейсмологический центр.

Землетрясение Zeml.info

Сообщается, что эпицентр землетрясения располагался по координатам 37,69 градуса северной широты и 78,6 градуса восточной долготы. Очаг сейсмособытия залегал на глубине десяти километров. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля землетрясение магнитудой 6,0 произошло на юге Ирана. Его очаг находился в 61 километре от города Бендер-Ленге на глубине десяти километров. Сведений о пострадавших не поступало.