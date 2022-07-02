Варшава, 2 июля, 2022, 21:40 — ИА Регнум. Официальная Варшава выразила протест против осквернения в Белоруссии памятников полякам и их могил. Об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Польши.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Осквернения в основном касаются Гродненской области, где находится около 550 мест упокоения польских солдат, участников народных восстаний, защитников Гродно. Недавно неизвестные уничтожили польские надгробия и памятники в Богданах, Бобровичах, Дындылишках, Ивье, Ошмянах, Иодкевичах», — сообщили в МИД Польши.

Ведомство обратилось к белорусским властям с призывом немедленно прекратить акты вандализма и привлечь виновных к ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Польской Республике в рамках политики «декоммунизации» сносятся памятники советским войнам, освобождавшим Польшу.