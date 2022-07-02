Минск, 2 июля, 2022, 21:32 — ИА Регнум. Расширение НАТО — стратегическая ошибка Альянса. Об этом заявил официальный представитель МИД Белоруссии Анатолий Глаз, комментируя принятое на саммите НАТО в Мадриде решение о приглашении в Альянс Финляндии и Швеции.

Иван Шилов ИА REGNUM НАТО

Анатолий Глаз «Разрастание Североатлантического Альянса, который после прекращения существования Организации Варшавского Договора утратил свою оборонительную природу, является стратегической ошибкой, поскольку подрывает принцип неделимости безопасности и ведëт к появлению новых разделительных линий на европейском континенте, к росту военно-политической напряженности»

В белорусском МИД считают, что укрепление безопасности должно осуществляться не за счëт наращивания военного потенциала НАТО, а посредством двусторонних и многосторонних механизмов контроля над вооружениями и мер укрепления доверия.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня НАТО официально пригласило Швецию и Финляндию вступить в Альянс. Теперь вступление Швеции и Финляндии должны будут одобрить парламенты 30 стран — участниц военно-политического блока.