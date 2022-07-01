Москва, 2 июля, 2022, 01:47 — ИА Регнум. Французская компания Thales, выпускавшая модули безопасности для банковских карт, и занимавшаяся защитой платёжных трансакций и проверкой PIN-кодов на картах крупнейших банков, объявила об уходе из России. Об этом 1 июля сообщила представитель компанииВанесса Виала в беседе с ТАСС.

Visa.com Банковская карта Visa payWave

Представитель компании подтвердила, что Thales полностью прекращает свою деятельность на территории России.

В Россию французская корпорация поставляла модули payShield 9000, которые используются в банкоматах для защиты данных пользователей. В частности, модуль обеспечивает защиту проверки PIN-кодов, платежных трансакций, выпуска платежных карт и управление ключами шифрования.

Компания сворачивает всю деятельность по обеспечению цифровой безопасности в российском банковском секторе. Известно, что группа обслуживала 20 крупных российских банков.