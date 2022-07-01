Хельсинки, 2 июля, 2022, 01:34 — ИА Регнум. Финляндия и Турция не обсуждали в ходе переговоров вопрос об экстрадиции членов Рабочей партии Курдистана, заявил глава финского МИД Пекка Хаависто, сообщает агентство Reuters.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Финляндия

«Мы не обсуждали в Мадриде каких-либо лиц или какие-либо списки с Турцией», — заявил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Турция отказывалась поддержать намерения Финляндии и Швеции, так как эти страны поддерживают Рабочую партию Курдистана, которую Анкара считает террористической. Тем не менее на саммите НАТО турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган не стал препятствовать вхождению Швеции и Финляндии в альянс. При этом сам Эрдоган заявил, что этот процесс будет долгим.