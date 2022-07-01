Одесса, Украина, 2 июля, 2022, 01:25 — ИА Регнум. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон был удостоен звания почётного гражданина Одессы и был награждён тремя Почётными знаками отличия имени Григория Маразли. Об этом 1 июля сообщил мэр города Геннадий Труханов, его слова приводит издание «Думская» в своём телеграм-канале.

Chatham House Борис Джонсон

Глава города подтвердил подписание им распоряжения о награждении премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Почетными знаками имени Григория Маразли І, ІІ, ІІІ степеней. Таким образом, он автоматически стал почётным гражданином Одессы, как обладатель всех трёх степеней данной награды.

Труханов указал, что впервые за всё время существования награды, которая существует с 1862 года, почётным гражданином Одессы стал подданный Великобритании. Глава города назвал Великобританию главным союзником и другом Украины. Как пояснил мэр Одессы, таким образом администрация города выразила благодарность Джонсону за защиту от России, которую Труханов назвал «агрессором».

При этом мэр города уточнил, что награда носит имя Григория Маразли (1831-1905), российского купца греческого происхождения, общественного деятеля и филантропа, который был городским главой Одессы в 1878–1895 годах.

О реакции самого Бориса Джонсона на присвоение ему звания почётного гражданина Одессы пока ничего не известно, комментариев по данному поводу политик не давал. Премьер-министр Великобритании никогда не упоминал о каких-то связях его семьи с Одессой или Украиной. Известно лишь, что у политика прадед был связан с Черноморским регионом, он был родом из Турции и занимал там пост главы МИД, но в начале XX века эмигрировал в Великобританию.