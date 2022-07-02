Северодвинск, Архангельская область, , 01:20 — REGNUM В Беломорской военно-морской базе Северного флота (СФ), расположенной в городе Северодвинске, 1 июля стартовала историко-мемориальная военно-патриотическая экспедиция «Моржовец — 2022». Об этом пресс-служба СФ сообщает на сайте Минобороны РФ.

Белое море Марина Захарова © ИА REGNUM

Экспедиционная группа, которая вышла в Белое море на гидрографическом судне СФ «Сенеж», исследует объекты времён Великой Отечественной войны — остатки береговых батарей на острове Моржовец и Терском берегу Белого моря. Также планируется провести ряд научных изысканий и осуществить поиск местонахождения утраченной часовни XIX века, на месте которой будет установлен памятный крест.

Экспедиция приурочена к 195-летию Гидрографической и 215-летию Маячной служб России. Перед её началом у причала, где было ошвартовано экспедиционное судно, под руководством заместителя командира базы капитана первого ранга Артёма Люкова состоялся митинг, в котором приняли участие представители Русского географического общества (РГО), Первого центра научного государственного центрального межвидового полигона Минобороны РФ, военнослужащие гидрографической службы флота.

Экспедицию, которая продлится две недели, возглавляет начальник Архангельского района гидрографической службы СФ капитан второго ранга Дмитрий Пиев.

Как сообщало ИА REGNUM, в подводно-исследовательской экспедиции ВМФ России и Центра подводных исследований РГО к островам Курильской гряды принимает участие отряд судов обеспечения Тихоокеанского флота.

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