Тегеран, , 01:19 — REGNUM Подземные толчки магнитудой 6,0 были зафиксированы на юге Ирана, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

Их эпицентр находился в 61 км к северо-востоку от города Бендер-Ленге (провинция Хормозган), а очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 июня на юге Ирана произошло землетрясение магнитудой 5,7. Эпицентр подземных толчков располагался в 32 км к северо-востоку от населенного пункта Киш (провинция Хормозган).

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