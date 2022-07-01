Киев, 2 июля, 2022, 01:10 — ИА Регнум. Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре объявил, что Осло планирует выделить Киеву до конца 2023 года в общей сложности €1 млрд. Об этом глава норвежского правительства сказал в ходе пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским, сообщает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Украина

Он отметил, что указанная сумма должна быть направлена на «самооборону и восстановление» Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее телекомпания NRK передала о том, что Норвегии Йонас Гар Стёре пообещал Владимиру Зеленскому, что Осло перечислит Украине 10 миллиардов крон (примерно €10 млн) «на восстановление разрушенного». Премьер-министр также заявил, что Норвегия «поищет способы» поставки газа на Украину.