Ханой, 2 июля, 2022, 01:08 — ИА Регнум. Во Вьетнаме за прошедшие сутки выявили 927 зараженных коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Иван Шилов ИА REGNUM Вьетнам

Отмечается, что по-прежнему наиболее крупный очаг распространения инфекции находится во вьетнамской столице Ханое. При этом министерство фиксирует незначительный рост заболеваемости COVID-19 в республике.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом нового типа во Вьетнаме достигло 10 747 397. При этом уже смогли выздороветь 9 689 663 человека, что составляет более 90% от числа заболевших с начала пандемии. Уточняется, что уже во Вьетнаме использовали около 232,7 млн доз препаратов против COVID-19, включая 206,1 млн вакцин для жителей старше 18 лет.