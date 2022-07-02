Уагадугу, , 00:50 — REGNUM Не менее четырех мирных жителей погибли в результате взрыва самодельного взрывного устройства в Северно-Центральной области Буркина-Фасо, сообщает Синьхуа со ссылкой на источники в силовых структурах.

Буркина-Фасо TUBS

Сообщается, что инцидент произошел в муниципалитете Бурзанга. Колонна гражданских лиц в сопровождении военных двигалась из Джибо в столицу страны Уагадугу. Одно из транспортных средств подорвалось на самодельном взрывном устройстве. В результате происшествия погибли четыре человека, еще двое получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 июня военные ликвидировали не менее 22 террористов в провинции Бугуриба на юго-западе Буркина-Фасо. Также у боевиков изъяли больше количество оружия, боеприпасов и наркотиков.