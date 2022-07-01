Киев, 2 июля, 2022, 00:49 — ИА Регнум. С просьбой к лидерам других государств призывать сограждан поддерживать Киев обратился президент Украины Владимир Зеленский, признав перед этим угасание интереса во всём мире к конфликту на территории его страны. Соответствующее заявление украинский лидер сделал 1 июля на совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Зеленский

Зеленский согласился с утверждением, что интерес к конфликту на Украине ослабевает, и выступил с утверждением, что боевые действия могут распространиться и на другие государства. Поэтому, по словам Зеленского, чтобы этого не произошло, очень важно, чтобы люди продолжали следить за происходящим в его стране. Призвать людей вновь заинтересоваться проблемами, связанными с Украиной могут, по словам Зеленского, только лидеры стран и СМИ.

Как рассказал Зеленский, если с Украины прекратятся поставки зерна на мировой рынок из-за остановки работы черноморских портов, то в странах Азии и Африки возникнет голод. Это, в свою очередь, по словам Зеленского, приведёт к миграционному кризису, который станет уже общемировой проблемой. Поэтому, по мнению украинского лидера, нужно, чтобы страны Азии и Африки занимали сторону не России, а Украины.

Зеленский заявил, что антироссийскую информационную политику надо вести как можно шире, говорить про риски, связанные с конфликтом на Украине, рассказывать про агрессивность России и поддерживать исключительно Киев.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что премьер-министр Норвегии прибыл с визитом в Киев и пообещал выделить Украине 10 миллионов на «восстановление разрушенного».