Триполи, 2 июля, 2022, 00:42 — ИА Регнум. Штаб-квартира Палаты представителей (парламента) Ливии в городе Тобрук была взята штурмом протестующими, сообщает портал Al-Marsad.

ليبي_صح Демонстрация в Ливии

Проникшие в здание демонстранты подожгли несколько кабинетов. Кроме того, они устроили поджоги в залах для приемов и в гостевых домах.

В ливийской столице Триполи состоялась другая акция протеста с требованием роспуска органов власти, а также проведения в Ливии внеочередных президентских и парламентских выборов. Помимо этого, вышедшие на улицы города люди потребовали вывести из страны иностранных военнослужащих и наемников.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 июля в швейцарской Женеве прошла конференция двух альтернативных ливийских правительств. Во встрече приняли участие спикер Палаты представителей Акила Салех и глава Верховного совета Ливии Халед аль-Машри.