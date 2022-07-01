Сан-Хосе, 2 июля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. В Коста-Рике в связи с приближением тропического шторма «Бонни» из потенциально уязвимых районов эвакуировали более 700 жителей. Об этом Национальная комиссия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 июля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.

Pixabay.com Тропический шторм

Национальная комиссия Коста-Рики по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций «К настоящему времени более 700 человек были превентивно эвакуированы из районов, которые могут подвергнуться наиболее сильному удару».

По последним данным, шторм приближается к карибскому побережью Коста-Рики, от которого в настоящее время находится примерно в 120 километрах. Скорость ветра в его пределах достигает 18 м/с.

Власти предполагают, что циклон обрушит на некоторые районы до 200 мм осадков. На значительной части территории страны в связи с угрозой наводнений и оползней объявлен максимальный уровень опасности.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коста-Рике в связи с приближением циклона 30 июня началась эвакуация жителей из потенциально уязвимых районов.

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