В Коста-Рике из-за приближения тропического шторма эвакуировали 700 человек
Сан-Хосе, 2 июля, 2022, 00:36 — ИА Регнум. В Коста-Рике в связи с приближением тропического шторма «Бонни» из потенциально уязвимых районов эвакуировали более 700 жителей. Об этом Национальная комиссия по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 1 июля сообщает на своей странице в социальной сети Twitter.
По последним данным, шторм приближается к карибскому побережью Коста-Рики, от которого в настоящее время находится примерно в 120 километрах. Скорость ветра в его пределах достигает 18 м/с.
Власти предполагают, что циклон обрушит на некоторые районы до 200 мм осадков. На значительной части территории страны в связи с угрозой наводнений и оползней объявлен максимальный уровень опасности.
Как сообщало ИА REGNUM, в Коста-Рике в связи с приближением циклона 30 июня началась эвакуация жителей из потенциально уязвимых районов.
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