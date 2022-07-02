Раменское, Московская область, , 00:27 — REGNUM Пожар, вспыхнувший в ресторанно-гостиничном комплексе в городском округе Раменский в Московской области, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Пожар Иван Шилов © ИА REGNUM

Объект находится по адресу: улица Королева, 27а. Огонь успел охватить площадь в 800 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в гостинице City Plaza в Геленджике произошел пожар. Из здания были эвакуированы 50 человек. Площадь пожара составила примерно 60 квадратных метров.

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