Раменское, Московская область, 2 июля, 2022, 00:27 — ИА Регнум. Пожар, вспыхнувший в ресторанно-гостиничном комплексе в городском округе Раменский в Московской области, локализован. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России.

Иван Шилов ИА REGNUM Пожар

Объект находится по адресу: улица Королева, 27а. Огонь успел охватить площадь в 800 квадратных метров. Сведений о погибших и пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 июня в гостинице City Plaza в Геленджике произошел пожар. Из здания были эвакуированы 50 человек. Площадь пожара составила примерно 60 квадратных метров.