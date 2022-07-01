Нью-Йорк, США, 2 июля, 2022, 00:16 — ИА Регнум. Основные индексы американского фондового рынка завершили торги 1 июля — последнего рабочего дня недели перед празднованием в США Дня независимости — ростом.

Carlos Delgado Уолл-стрит

Так, к окончанию торгов на Уолл-стрит индекс Dow Jones повысился на 321,83 пункта (1,05%), до уровня 31 097,26 пункта. S&⁠P 500 подорожал на 39,95 пункта (1,06%), до уровня 3825,33 пункта. Nasdaq к завершению дня поднялся на 99,11 пункта (0,90%), до уровня 11 127,84 пункта.

Фьючерсы на нефть WTI к концу дня подорожали на $2,70 (2,55%), до уровня $108,46 за баррель.

Как сообщало ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги 30 июня снижением на фоне данных по инфляции и заявлений главы ФРС Джерома Пауэлла и главы ЕЦБ Кристин Лагард о монетарной политике.

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