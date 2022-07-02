2 июля 2022 | Время чтения 5 мин

Евгений Цоц, , 00:35 — REGNUM Главный вопрос, которым задаются жители всей планеты: что дальше? Не скрыть, что российская военная операция в корне и навсегда меняет привычный мир. Он цепляется, пытается сопротивляться и помешать, но остановить будущее не может. Одним из архитекторов нового порядка становится Россия, оказавшаяся в самом эпицентре мировых событий. И некоторые очертания грядущего устройства уже сейчас можно рассмотреть.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

В поздравительной речи сотрудникам и ветеранам Службы внешней разведки (СВР), посвящённой столетию нелегальной разведки, президент РФ Владимир Путин заявил, что модель либерального глобализма «является всё тем же обновлённым изданием неоколониализма, ничем иным, миром по-американски, миром для избранных, в котором права всех остальных попросту попираются». В подтверждение оценки он напомнил о судьбе многих народов мира, которых США и их союзники использовали как расходный материал в своих играх.

Путин считает, что сейчас Запад, пытаясь сохранить доминирование в мире, движущемся к многополярности, может совершать импульсивные и непродуманные шаги, что открывает для России и её союзников новые возможности. Он подчеркнул, что единомышленников у нашей страны много, хотя некоторые боятся «голову поднять и сказать об этом вслух, но думают с нами примерно в одинаковом режиме». И основа этого мировоззрения, по словам российского лидера, в подлинной многосторонности.

«Хочу подчеркнуть, что многополярность в нашем понимании — это прежде всего свобода. Свобода стран и народов, их естественное право на свой путь развития, на сохранение своей самобытности и уникальности. В такой модели мироустройства не может быть места диктату, навязанным кем-то шаблонам, идеям исключительности отдельных стран или каких-то даже блоков», — сказал Путин, отметив, что обсуждение повестки, «которая бы объединяла, а не разъединяла человечество», будет продолжено.

Уже сейчас мы видим разделение мира ровно на две части — глобальная верхушка, держащаяся двумя руками за статус-кво, и весь остальной мир. Никто, кроме коллективного Запада (и мечтающих о месте в нём), не ввёл антироссийских санкций и не прекратил сотрудничать с нашей страной. И пусть это на данный момент единственная форма сопротивления, дальше борьба будет усиливаться.

Суть разногласий наглядно раскрыл ещё британский экономист Джим О’Нил, придумавший концепцию БРИК. Он собрал «четвёрку будущего» из стран, которые обеспечивают основные потребности мира в сырье (Россия, Бразилия) и товарах (Китай, Индия), предположив, что к 2050 году они займут доминирующие роли в мире. Эти государства уже сейчас в списке крупнейших глобальных экономик, но всё меняется, если взять уровень жизни. В рейтинге ВВП ППС на душу населения у России 59-е место, Китая 80-е, Бразилии — 93-е, Индии 133-е.

Британский экономист Джим О’Нил Parliament.uk

Наверху списка, не учитывая карликовые сырьевые страны, государства «золотого миллиарда», поработившие другие экономики, и в том числе его главные рабочие лошадки — четвёрку БРИК. За счёт многочисленных и хитроумных инструментов неоколониализма все «незолотые» экономики выдаиваются хозяевами мира до похлёбки и кандалов.

Запад придумал способы контролировать важные технологии, присваивая идеи, контролировать человеческие потребности, манипулируя людьми. Сумел заместить все деньги своими, напечатанными в неограниченных количествах. Коррумпировал и развратил целые народы, подменил законы, обесценил традиции и религию, взял на поводок представителей власти многих стран.

Многополярность мира начнётся с возвращения государствами суверенитета, не формального, в виде флага, гимна и страницы в «Википедии», а настоящей свободы жить по собственным правилам. Сообщества людей сами должны определять то, как им жить, и никакая воля извне не может подавлять эти желания. Нельзя не заметить, что на международной арене руководство России всегда ищет для взаимодействия позитивную повестку, деликатно обходя внутренние вопросы. Этот принцип станет одним из ключевых в построении нового миропорядка.

На БРИК, ставшей БРИКС, ориентируется всё большее число стран. Известно, что заявки на присоединение подали Аргентина и Иран, а к расширенному формату БРИКС+ присоединились Алжир, Египет, Индонезия, Казахстан, Камбоджа, Малайзия, Сенегал, Таиланд, Узбекистан, Фиджи и Эфиопия.

БРИКС уже сейчас весомее G7, а из неохваченных двумя форматами крупных государств остаются разве что Турция и Мексика. Не трудно предположить, на чьей стороне их симпатии.

Флаги БРИКС

«Коллективный Запад загнал себя в ловушку», — заявил Владимир Путин в выступлении перед юбилярами из СВР.

Европа и США с помощью антироссийских санкций разбудили энергетический и продовольственный кризисы, оказались в шаге от промышленного, а дальнейшие шаги и вовсе ведут их к невиданной прежде турбулентности. Но сложно отказаться от логики действий. И если, к примеру, Китай решит воссоединиться с Тайванем, последуют новые кризисы, на этот раз из-за антикитайских санкций. Кстати, в Тайване находятся главные производители микрочипов, в случае раскола они окажутся в руках КНР, а Запад технологически возвратится к XX веку.

Ещё один капкан раскрылся после заморозки многомиллиардных активов России на Западе. Он подорвал доверие к финансовым институтам США и Европы во всём мире и поднял вопрос о создании новой резервной валюты. Той, которая сможет заменить доллары и евро. Обсуждение механизма расчётов уже ведётся в БРИКС. А это значит, то напечатанные в безмерном количестве денежные средства вернутся в страны, где на них будет трудно что-то купить.

Означает ли это, что выпускаемые в Китае товары перестанут покупать, а добываемые в России нефть и газ окажутся никому не нужны? Ответ зависит от того, удастся ли построить новый миропорядок, в котором право на потребление будет не у избранных, а у всех.

И напрямую коррелируется с объёмами торговли между странами, которые Россия считает дружественными.