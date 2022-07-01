Каир, , 23:48 — REGNUM На одном из пляжей египетского курорта Хургада на туристку напала акула, сообщает 1 июля агентство РИА Новости со ссылкой на генеральное консульство РФ.

Акула toromeart

По предварительным данным, пострадавшая женщина является гражданкой Австрии.

«Туристка пострадала от укуса акулы в районе Сахль Хашиш, акула откусила ей руку и ногу. Женщина не является гражданкой РФ», — цитирует агентство слова сотрудника дипмиссии.

Пострадавшая женщина госпитализирована.

Из-за инцидента в Хургаде на трое суток запрещены купание, дайвинг и рыбалка.

Читайте ранее в этом сюжете: Тамбовская облдума предложила меры защиты от агрессивных бездомных животных