City Girls и Usher выпустили клип на свой совместный сингл Good Love
Атланта, США, 1 июля, 2022, 23:57 — ИА Регнум. Хип-хоп-дуэт City Girls и певец Usher (Ашер Реймонд IV) выпустили видео на сингл Good Love. Об этом сообщил портал Complex 1 июля.
Кадр из клипа Good Love
City Girls и Usher
В опубликованном ролике музыканты устраивают вечеринку в одном из спальных районов Атланты (США), после чего перемещаются на знаменитый каток Cascade. Вероятнее всего, песня Good Love войдёт в будущий альбом дуэта City Girls.
Напомним, за свою карьеру City Girls выпустили два студийных альбома, последний из которых вышел в 2020 году. В ближайшее время дуэт планирует представить третий полноформатный релиз.