Приштина, , 23:34 — REGNUM С пятницы, 1 июля 2022 года, в Евросоюзе стали принимать выданные в Косово сертификаты о вакцинации от коронавируса и результаты тестов на коронавирус.

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Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, новость опубликовало министерство здравоохранения Косово и подтвердили в представительстве ЕС в Косово.

Решение о признании цифровых сертификатов о вакцинации, выданных в Косово, было принято Секретариатом ЕС по цифровой сертификации.

Напомним, рост численности новых заражений коронавирусом зафиксирован в 110 странах мира.

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