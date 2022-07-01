Ростов-на-Дону, , 23:31 — REGNUM Ростовский микрорайон Платовский получит школу на 1340 мест, которую с нетерпением ждут сотни ребят. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 июля.

Школа Дарья Антонова © ИА REGNUM

На территории будущей школы началась разработка котлована. Общеобразовательное учреждение возводит ОАО АПСК «Гулькевичский» в рамках муниципального контракта. Площадь застраиваемого участка — 3,6 га, площадь озеленения территории превышает 1,4 га.

На строительной площадке сносят деревья, вывозят грунт, ведут планировку территории. В четырёхэтажном здании будут спортивные залы, стрелковая галерея, библиотека, вместительный актовый зал, музей краеведения, кабинеты для уроков труда.

Школа появится к декабрю 2023 года.