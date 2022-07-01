Лондон, , 23:26 — REGNUM Шотландия и Уэльс не желают и далее оплачивать усилия Лондона по вооружению Украины, сообщает 1 июля издание The Telegraph со ссылкой на министра финансов Шотландии Кейт Форбс.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Министр финансов Шотландии дала интервью, в ходе которого заявила, что согласилась предоставить 65 млн фунтов на «украинский вопрос» под давлением казначейства.

При этом она подчеркнула, что «это не должно рассматриваться как какой-либо прецедент на будущее».

Заявление Кейт Форбс поддержала ее коллега из Уэльса Ребекка Эванс, заявившая, что под давлением Лондона она была вынуждена выделить на помощь Украине 30 млн фунтов, которые предназначались для сфер здравоохранения и образования.

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