Скопье, 1 июля, 2022, 23:27 — ИА Регнум. В Северной Македонии за последние сутки в результате обследования 894 образцов выявили 193 новых случая заражения коронавирусом. Также в стране зарегистрировали 97 случаев выздоровления. Об этом 1 июля сообщили в министерстве здравоохранения республики.

aiva Скопье, Северная Македония

В министерстве уточняют, что с начала пандемии в стране выявили 314 211 случаев заражения коронавирусом, общее число жертв COVID-19 достигло 9327, 303 989 пациентов выздоровели. За сутки зарегистрировали два летальных исхода COVID-19.

Активных случаев заражения в стране насчитывается 895. Министр здравоохранения Северной Македонии Беким Сали ранее заявил о том, что коронавирус в стране еще не «умер», однако с 4 мая в республике отменили все коронавирусные ограничения.