Ростов-на-Дону, 1 июля, 2022, 23:25 — ИА Регнум. В Ростовской области уборочная страда началась с акции поддержки Вооружённых сил России, которую провели донские хлеборобы. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 1 июля.

Donland.ru Ростовские хлеборобы начали жатву с акции поддержки Вооружённых сил РФ

Аграрии Багаевского района начали битву за урожай, изобразив на поле гигантские символы спецоперации — буквы «Z» и «V».

«Это не случайно, ведь и те и другие сражаются за обеспечение нашей с вами безопасности. Мы уверены, что и наши аграрии, и наши бойцы отлично выполнят задачи, поставленные правительством Российской Федерации», — подчеркнул первый заместитель донского губернатора Виктор Гончаров.

Жатва хлебов началась на юге и востоке Ростовской области. В 2022 году труженикам донского села предстоит убрать около 3 млн 350 тысяч гектаров ранних зерновых культур, в том числе 2,9 млн гектаров озимой пшеницы.

Уже обмолочено более 37 тысяч гектаров посевных площадей, валовой сбор превысил 120 тысяч тонн при средней урожайности 33 центнера с одного гектара.