Джозеф Тёрнер, 1 июля 2022, 23:36 — REGNUM За первую половину 2022 года Уолл-стрит установил ряд рекордов, однако ни один из них не был положительным, пишет колумнист New York Times Изабелла Симонетти. Экономика США приблизилась к порогу рецессии, будучи измученная высокой инфляцией и растущими процентными ставками, которые съедают зарплаты и подрывают доверие американцев. Примечательно, что первые шесть месяцев 2022 года стали худшими в истории фондового рынка с 1970 года. За это время индекс S& P 500 упал почти на 21%. Американские интернет-пользователи бурно обсудили ситуацию под соответствующей публикацией.

Доллар
Доллар
Иван Шилов © ИА REGNUM

«Многие пишут о том, что текущая волатильность рынка может подорвать пенсионные планы. Итак, предлагаю вашему вниманию мой пенсионный план: Шаг 1): Подойдите к зеркалу, расправьте плечи и расслабьтесь. Шаг 2): Повторите в зеркало следующие слова: «Я никогда не уйду на пенсию — я буду работать до самой смерти». Шаг 3): Отвернитесь от зеркала и уйдите. Ну вот… разве не лучше?» — иронизирует Lumpy.

«Это время действительно другое, не заблуждайтесь на этот счет. Глобальному капитализму пришел конец, и он не вернется. Как и привилегированное положение Запада в международной иерархии богатства, достигнутое за счет эксплуатации и насилия. Не рассчитывайте на какое-либо восстановление в этот раз. Дальше всё пойдет по наклонной, пока вся система не будет уничтожена и заменена лучшей», — надеется David.

«Рыночный оптимизм состоит в том, чтобы сказать: «Завтра, вероятно, будет таким же, как сегодня, но есть шанс, что всё будет иначе». Посмотрим, поможет ли кому-то этот самообман», — отмечает Hyman Rosen.

«Падение рынка с 2020 по 2022 год выглядит ненормальным. Проблемы в экономике вынуждают американцам забыть о пенсии», — беспокоится KI.

Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890
Винсент Ван Гог. Горюющий старик. 1890

«Покупайте, покупайте, покупайте. Рынок восстановится. Он работает по прихоти трейдеров. То вверх, то вниз. Старайтесь продавать, когда рынок растет, и покупать на низком уровне. Это всё игра», — отмечает Ray Vinson.

«Почему СМИ сосредоточились на импичменте Трампа и на Украине, когда экономика находится в нескольких неделях от технической рецессии. Добавьте сюда следующее повышение процентной ставки, и вы получите крах акций и недвижимости. Почему Байден, Пелоси, Шуммер ничего не делают?» — возмущается Tom.

«Чтобы помочь обуздать инфляцию Байден имеет право вмешаться и сказать компаниям, чтобы они прекратили повышать цены или столкнулись с последствиями. Даже Никсон сделал это. Я уверен, что он этого не сделает, потому что он, похоже, не делает ничего, кроме как отмахивается: «Скажите конгрессу сделать это», — осуждает J. Ó Muirgheasa.

«Небо конечно не падает, но это может быть болезненно. Рецессия в сочетании с чрезвычайно высокими ценами. Не так часто случается, что вас зажимают с двух сторон. Да, цены должны снизиться, но будет задержка», — считает Tim N.

Как сообщало 28 июня ИА REGNUM, основные индексы фондового рынка США завершили торги снижением на фоне неоднозначной макростатистики и перспектив крупного повышения ключевой ставки.

Читайте ранее в этом сюжете: Биржевые индексы Уолл-стрит вновь завершили день снижением