Белград, , 23:44 — REGNUM Позиция Сербии по отношению к «войне на Украине» полностью определена еще с первого дня возникновения конфликта, она неизменна и основана на соблюдении международного права. Об этом заявил спикер парламента Сербии Ивица Дачич 1 июля, выступая на конференции «Место Сербии в евроатлантическом сообществе», прошедшей в Белграде.

Ивица Дачич Marc Müller. MSC

«Несмотря на то, что эти принципы сегодня не котируются, мы твердо их придерживаемся. У нас нет выбора, так как по поводу нашего главного государственного и национального вопроса — вопроса Косово и Метохии, мы ссылаемся на международное право и не отказываемся от него», — процитировало слова Дачича агентство «Танюг».

Напомним, что Сербия осудила Россию за нарушение «территориальной целостности Украины», но не присоединилась к антироссийским санкциям.