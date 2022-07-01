Ростов-на-Дону, 1 июля, 2022, 23:16 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Апелляционная инстанция Ростовского областного суда не стала ужесточать наказание осуждённому за взятку экс-главе администрации Новочеркасска Игорю Зюзину. Он был приговорён к штрафу в размере 3 млн рублей за крупную взятку.

Гособвинитель требовал отправить бывшего чиновника в колонию и добился пересмотра дела. Как пишет «Коммерсант», заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть обратился в Четвертый кассационный суд с требованием о пересмотре уголовного дела, считая приговор слишком мягким. Кассационный суд доводы прокурора признал обоснованными и вернул дело в апелляционную инстанцию Ростовского областного суда. Однако решение суда остановлено без изменений.

ИА REGNUM сообщало, что в 2017 году чиновник, возглавляя администрацию Зверево, совместно со своим заместителем частями получили взятку в размере 2,6 млн рублей. В такую сумму было оценено покровительство застройщику, претендовавшему на победу в торгах по благоустройству общественных и дворовых территорий в муниципальном образовании. Соучастница преступления — бывший заместитель главы администрации Зверево — была осуждена на длительный срок.