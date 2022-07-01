Скопье, , 23:12 — REGNUM Перед зданием правительства Северной Македонии 1 июля прошел протест группы граждан, недовольных предложением Франции по снятию вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Флаг Македонии Nicolas Raymond

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, протестующие держали в руках флаг Северной Македонии и называли предложение президента Франции Эммануэля Макрона ущемляющим государственные интересы страны.

Ранее оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) и другие оппозиционные партии заявили о намерении организовать протесты против «болгаризации» страны.

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