Скопье, 1 июля, 2022, 23:12 — ИА Регнум. Перед зданием правительства Северной Македонии 1 июля прошел протест группы граждан, недовольных предложением Франции по снятию вето на начало переговоров о вступлении Северной Македонии в ЕС.

Nicolas Raymond Флаг Македонии

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, протестующие держали в руках флаг Северной Македонии и называли предложение президента Франции Эммануэля Макрона ущемляющим государственные интересы страны.

Ранее оппозиционная ВМРО-ДПМНЕ (Внутренняя македонская революционная организация — Демократическая партия за македонское национальное единство) и другие оппозиционные партии заявили о намерении организовать протесты против «болгаризации» страны.