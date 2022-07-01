Осло, 1 июля, 2022, 23:06 — ИА Регнум. Нефтегазовые компании Норвегии поищут возможности поставлять газ на Украину, заявил 1 июля премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Газ на Украине

По его словам, просьбу президента Украины им передадут.

«Я сделаю запрос в наши компании, они уже делают всё, что могут, они работают на пределе мощности, но просьба президента Украины будет доставлена», — заявил премьер-министр Норвегии, выразив надежду на то, что возможность увеличения мощностей ещё есть.

«Я сказал, что добыча уже на максимуме, но мы можем ещё немного увеличить возможность поставок в Европу», — добавил он.

Напомним, правительство Украины 13 июня ввело запрет на экспорт угля, мазута и газа.