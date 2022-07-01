Москва, , 23:05 — REGNUM Приём студентов в вузы СКР по магистерской программе прекращается с нового учебного года, сообщили 1 июля в пресс-службе Следственного комитета России.

Александр Бастрыкин Официальное интернет-представительство президента России

Согласно поручению главы ведомства Александра Бастрыкина, это делается «в целях дальнейшего укрепления качества образования» и «обеспечения непрерывности образовательного процесса будущих кадров ведомства» (криминалистов и следователей).

Так, с предстоящего учебного года прекращается приём студентов в вузы СКР по направлению подготовки «Юриспруденция» (магистратура, очная и заочная формы обучения). Обучение студентов будет продолжено «исключительно в рамках программы специалитета».

Глава СКР ранее высказывал мнение, согласно которому нынешняя система образования предполагает совершенно неподходящий формат подготовки квалифицированных кадров, причём особенно это видно в отношении фундаментальной юридической науки.

Напомним, Россия вышла из Болонской системы высшего образования. Продолжаются дискуссии о том, как в лучшую сторону скорректировать действующую систему.

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