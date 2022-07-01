Севилья, Испания, , 23:04 — REGNUM Футбольный клуб ПСВ из Эйндховена выкупил у испанской «Севильи» 31-летнего нидерландского центрфорварда Люка Де Йонга. Сумма трансфера, как сообщает журналист Фабрицио Романо, составила 4 миллиона евро.

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За «Севилью» Де Йонг выступал с 1 июля 2019 года после перехода из ПСВ за 12,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость нидерландского форварда, по оценкам портала transfermarkt, составляет 4 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Люк Де Йонг, выступая за каталонскую «Барселону» на правах аренды, принял участие в 21-м туре регулярного чемпионата, в котором отметился шестью забитыми мячами. Суммарно на поле футболист провел 642 минуты.