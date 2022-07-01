Лондон, 1 июля, 2022, 22:56 — ИА Регнум. Лондонский «Тоттенхэм» достиг договоренности с каталонской «Барселоной» об аренде 27-летнего французского центрального защитника Клемана Лангле.

Футбольный клуб «Тоттенхэм»

Как утверждает журналист Фабрицио Романо, «шпоры» также договорились с представителями футболиста. Лангле был бы счастлив перейти в английский клуб и выступать под руководством Антонио Конте.

В прошедшем сезоне Клеман Лангле принял участие в 21 туре испанской Примеры 2021/22, отметился одной результативной передачей и получил четыре желтые карточки.

Лангле выступает за «Барселону» с 12 июля 2018 года после перехода из «Севильи» за 35,9 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость французского защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 12 миллионов евро.