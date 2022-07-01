Москва, 1 июля, 2022, 23:26 — ИА Регнум. Российского гитариста-виртуоза Романа Мирошниченко зачислили в Академию звукозаписи США. Об этом сообщил портал «Центральная служба новостей» 1 июля.

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Теперь музыкант получил право выдвигать других артистов на «Грэмми». Мирошниченко, в свою очередь, является четырёхкратным лауреатом американской премии The Independent Music Awards.

Напомним, премия «Грэмми» была основана в 1958 году. С того момента проводится на ежегодной основе при поддержке Национальной академии искусства и науки звукозаписи.