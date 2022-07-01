Амстердам, 1 июля, 2022, 22:53 — ИА Регнум. Как утверждает итальянский журналист Фабрицио Романо, амстердамский «Аякс» близок к заключению с «Ред Булл Лейпцигом» сделки по трансферу 20-летнего нидерландского форварда Брайана Броббея.

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Брайан Броббей, будучи воспитанником «Аякса», перешел в «Ред Булл Лейпциг» 1 июля 2021 года на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость нидерландского нападающего, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 9 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Брайан Броббей, выступая за амстердамский клуб на правах аренды, принял участие в одиннадцати турах Эредивизи 2021/22, в которых отметился семью забитыми мячами и одной результативной передачей.