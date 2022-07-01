Тирана, , 23:06 — REGNUM В Албании за сутки в результате обследования 3501 образца выявили 619 новых случаев заражения коронавирусом. В стране выздоровели ещё 339 пациентов. Об этом сообщило вечером 1 июля министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Шенджин. Албания Trip & Travel Blog

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 281 470 случаев заражения коронавирусом, 274 802 человека излечились, скончался 3501 пациент с COVID-19. Тем не менее статистика показывает, что с начала пандемии коронавируса избыточная смертность в 4,7 раза больше и превышает 16 тысяч человек.

На стационарном лечении находится 21 пациент. За выходные это число удвоилось. Днем ранее впервые за три с половиной месяца в стране зарегистрирован был летальный исход COVID-19.

На сегодняшний день в стране насчитывается 3167 активных случаев заражения, за полторы недели это число возросло в шесть раз. При этом 75% — 2050 — выявленных случаев приходятся на Тирану.

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