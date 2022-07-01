Милан, Италия, , 22:46 — REGNUM Как сообщает журналист Николо Скира в своем Twitter-аккаунте, аргентинский футбольный клуб «Бока Хуниорс» предложил 35-летнему чилийскому центральному полузащитнику миланского «Интера» Артуро Видалю контракт, рассчитанный до декабря 2023 года.

Артуро Видаль Дмитрий Садовников

Ранее Артуро Видаль выступал за леверкузенский «Байер-04», туринский «Ювентус», мюнхенскую «Баварию» и каталонскую «Барселону». На данный момент трансферная стоимость 35-летнего хавбека, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Артуро Видаль принял участие в сорока матчах за «нерадзурри» во всех турнирах (Серия А, Кубок Италии, Лига Чемпионов УЕФА), в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами.