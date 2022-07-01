Турин, Италия, , 22:43 — REGNUM Сегодня, 1 июля, 28-летний таранный форвард сборной Италии Андреа Белотти покинул «Торино» спустя семь лет, проведенных в клубе. Об этом сообщили на официальном сайте туринского клуба.

«Торино» и «Сассуоло» Toro.it

Ранее сообщалось, что Белотти может продолжить карьеру в «Монако», перейдя во французский клуб на правах свободного агента. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего итальянца, по оценкам портала transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

В прошедшем сезоне итальянской Серии А 2021/22 Андреа Белотти принял участие в 22-х турах регулярного чемпионата, в которых отметился восемью забитыми мячами и одной результативной передачей.