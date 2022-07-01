Москва, , 23:25 — REGNUM Социальная сеть «ВКонтакте» проведёт показы независимых фильмов в 20 крупнейших городах России. Об этом сообщило издание Lenta.ru 1 июля.

Кинотеатр Иван Шилов © ИА REGNUM

В рамках акции организаторы покажут следующие ленты: «Супергерои» Паоло Дженовезе, «Мейнстрим» Джиа Копполы, «Дьяволик» Марко и Антонио Манетти и «Мегрэ и таинственная девушка» Патриса Леконта. Показы будут проводиться каждые выходные, начиная с 9 июля 2022 года, во Владивостоке, Волгограде, Казани, Перми, Москве и других городах.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, фэнтези-фильм «Три тысячи лет желаний» режиссёра Джорджа Миллера появится в российских кинотеатрах. Премьера картины состоится 8 сентября 2022 года.

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