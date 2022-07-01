Ижевск, , 22:40 — REGNUM Очередной кандидат на пост главы Удмуртии представил документы в ЦИК республики. Это Александр Сыров от КПРФ, сообщает пресс-служба избиркома.

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1 июля состоялось заседание рабочей группы ЦИК Удмуртии по приему и проверке документов.

Напомним, Александр Сыров является предпринимателем, главой фракции в гордуме Ижевска. Ранее участвовал в выборах депутатов Госдумы, но не был избран. По данным «Коммерсантъ-Ижевск», Сыров в качестве главы ООО «Бастион» обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере — 41 млн рублей. Сыров подтвердил, что обвинение ему предъявлено, но заявил, что считает это дело заказным, имеющим политическую окраску.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Центризбирком Удмуртии представил документы кандидат на пост главы республики, выдвинутый региональным отделением партии «Зеленая инициатива», Георгий Лещев.

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