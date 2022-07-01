Москва, , 22:41 — REGNUM Об официальном прекращении участия России в частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы российским премьер-министром Михаилом Мишустиным 1 июля подписано постановление. Текст опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В документе глава правительства постановил одобрить предложение МИД РФ, согласованное с МЧС РФ, Минюстом РФ, Минпросвещения РФ, Минобрнауки, Минкультуры, Минспортом, Минцифрой и Минфином РФ «о прекращении с 16 марта 2022 года участия Российской Федерации в следующих частичных и расширенных частичных соглашениях Совета Европы».

Согласно этому решению, Россия покидает «Группа Помпиду» (официальное название — Группа по международному сотрудничеству по наркотикам и зависимостям). Также Россия выходит из частичного соглашения 1990 г., учреждающего Европейскую комиссию за демократию через право.

Ещё Россия выходит из частичного открытого соглашения СЕ по прогнозированию, предотвращению и оказанию помощи в случае стихийных бедствий и технологических катастроф.

А вот ещё группа более не актуальных соглашений — расширенное частичное соглашение по спорту СЕ, расширенное частичное соглашение о культурных маршрутах СЕ, расширенное частичное соглашение СЕ «Обсерватория по преподаванию истории в Европе».

И ещё Россия оставляет в прошлом участие в Европейском фонде поддержки совместного кинопроизводства и проката кинематографических и аудиовизуальных работ («Евримаж») и в Европейской аудиовизуальной обсерватории.

Напомним, пользуясь обострением международной обстановки и спецоперацией ВС РФ на Украине как предлогом Совет Европы объявил о «выводе» России, хотя Москва объявила о том же днём раньше, поскольку её попытались подвергнуть дискриминации в этой структуре.

Читайте ранее в этом сюжете: Россия с облегчением покинула Совет Европы — Медведев