Турин, Италия, , 22:38 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, туринский «Ювентус» близок к подписанию 22-летнего итальянского латераля и воспитанника «Дженоа» Андреа Камбьязо.

Логотип Ювентуса

По информации источника, «старая синьора» заплатит за трансфер Камбьязо 3,5 миллиона евро. Также в сделку войдет защитник «Ювентуса» и сборной Румынии Раду Дрэгушин, выступавший в прошедшем сезоне за «Салернитану» и «Сампдорию» на правах аренды.

Текущее соглашение Камбьязо с «Дженоа» рассчитано до 30 июня 2023 года. Профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает 22-летнего футболиста в 5 миллионов евро.

В прошедшем сезоне защитник принял участие в 26-ти матчах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом, четырьмя результативными передачами и получил три желтые и одну красную карточки.