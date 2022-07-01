Приштина, , 22:47 — REGNUM В Косово 1 июля в результате исследования 563 образцов выявили 167 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 29 человек, летальных исходов COVID-19 не выявлено. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

Приштина, Косово (сс) Adlum Ramadani

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 229 тысяч случаев заражения, 225 399 пациентов излечились, свыше 3120 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц снижается и составляет 730. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 823 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 830 533 инъекции. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 103 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.

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