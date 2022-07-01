Приштина, Сербия, 1 июля, 2022, 22:47 — ИА Регнум. В Косово 1 июля в результате исследования 563 образцов выявили 167 носителей коронавируса. Признаны излечившимися 29 человек, летальных исходов COVID-19 не выявлено. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi со ссылкой на данные Института общественного здравоохранения Косово.

(сс) Adlum Ramadani Приштина, Косово

Всего в Косово с начала пандемии было выявлено свыше 229 тысяч случаев заражения, 225 399 пациентов излечились, свыше 3120 человек скончались от осложнений, вызванных COVID-19.

Число активных выявленных случаев заражения в последний месяц снижается и составляет 730. Эта статистика почти не затрагивает сербское население края, которое проходит тесты в параллельных сербских институтах здравоохранения.

Обе дозы вакцины от COVID-19 получили свыше 50% взрослого населения Косово — более 823 тысяч человек, при этом произведено уже свыше 1 830 533 инъекции. В вакцинации могут участвовать все граждане старше 12 лет. Свыше 103 тысяч косоваров уже получили бустерную дозу вакцины от коронавируса.