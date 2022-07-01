Вашингтон, , 22:30 — REGNUM США выделят Украине новый пакет военной помощи на сумму $820 млн, сообщил 1 июля журналистам пресс-секретарь Пентагона Тодд Бриссил.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Сегодня днем Министерство обороны США объявило о выделении Украине дополнительной помощи в сфере безопасности в размере 820 миллионов долларов», — сказал он.

По словам Бриссила, в рамках нового пакета Украине передадут боеприпасы для РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, порядка 150 тыс. 155-мм артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон намерен оказывать Украине поддержку «так долго, как это потребуется».

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