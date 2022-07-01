Сургут, Югра, , 22:27 — REGNUM Жительница Сургута, оскорбившая соседей на национальной почве, стала фигуранткой административного дела. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по ХМАО.

Сургут Mariluna

Напомним, в одном из жилых домов Сургута мужчина сделал замечание детям, которые срывали в лифте плакаты и ломали оборудование. Весь процесс он снял на видео и выложил в общедомовой чат. На возмущение соседей поступком мальчишек одна из матерей, уроженка Азербайджана, пообещала физически расправиться с осуждающими хулиганство и оскорбила их по национальному признаку.

«В действиях сургутянки усматриваются признаки административного правонарушения по ст. 20.3.1 КоАП РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), в её отношении возбуждено административное дело», — сообщает пресс-служба полиции Югры.

Тем временем женщина публично извинилась перед соседями за своё поведение и оскорбления в их адрес.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, азербайджанская диаспора Сургута публично осудила поведение землячки. Прокуратура проверит действия женщины на предмет соблюдения законодательства о противодействии экстремизму.

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