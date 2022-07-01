Ижевск, , 22:26 — REGNUM В Центризбирком Удмуртии представил документы кандидат на пост главы республики, выдвинутый региональным отделением партии «Зеленая инициатива», Георгий Лещев. Об этом сообщает пресс-служба республиканского избиркома.

Выборы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Заседание рабочей группы ЦИК по приему и проверке документов состоялось 1 июля.

Лещев — предприниматель, является членом Общественной палаты Удмуртии. В прошлом году он баллотировался от партии «Зеленая инициатива» на выборах депутатов Госдумы по одномандатному округу №33.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидата на пост главы республике утвердили в региональном отделении «Единой России». Им стал действующий глава региона Александр Бречалов. Документы в ЦИК от него пока не поступали.

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