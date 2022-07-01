Тирана, 1 июля 2022, 22:42 — REGNUM Государственный регулятор 1 июля снизил цены на нефть, бензин и газ в Албании.

Газ
Газ
Иван Шилов © ИА REGNUM

Как сообщает албанское новостное агентство Lapsi, стоимость нефти была снижена на леков, бензина — на 7 леков, газа — на два лека. Таким образом, стоимость литра нефти на розничном рынке составит 243 лека, (121 рубль) бензина 235 леков (117 рублей), газа 81 лек (40 рублей).

Оптовые цены составляют 231 леков (115 рублей) за бензин Е90, 69 леков (примерно 34 рубля) за литр газа и 223 лека (111 рублей) для нефти.

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